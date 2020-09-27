Жена популярного российского комика и шоумена Александра Реввы, который известен под псевдонимом Артур Пирожков, похвасталась красотой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какое бы ни было у неё настроение, она полетит с тобой, услышав этот трек…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ревва позирует с закрытыми глазами, а перед ней видно ее супруга. Красотка дополнила образ практически невидимым макияжем, а также идеальной прической.

«Шикарная и обворожительная», «Baby face. Время не властно над тобой, Анжелика», «Боже, я так за вас рада! Вы даже не представляете», «Удивительные, потрясающие, талантливые, красивые», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что жена известного российского комика и шоумена Александра Реввы поделилась романтичным совместным фото с мужем

На фото красотка с мужем позируют на борту яхты на фоне моря и красочного закатного солнца. При этом Ревва одет в обычные шорты и простую белую футболку, а его жена для романтичной прогулки выбрала легкое розовое платье с рюшами. Короткая юбка наряда позволила Анжелике во всей красе продемонстрировать свои подтянутые загорелые ножки.

Напомним, красавицы-дочки Артура Пирожкова пленили ангельским видом в летних сарафанах.

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