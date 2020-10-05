Молодша сестра Світлани Лободи Ксенія показала себе і розповіла, що робитиме

На фото Лобода показала себе в червоній сукні і без білизни, зате з відкритими плечима. Ксенія зібрала волосся в косу, а ззаду можна увити капелюх. На другому фото зірка вже сиділа біля сіна, а сукня задралася. На ще одному кадрі красуня сама задерла наряд і виставила ніжку. Сестра Світлани показала, як вона насолоджується, поки лежить на сіні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"- І що ж ми будемо робити?

- Насолоджуватися моментом", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 500 лайків, включаючи Світлану Лободу, і написали коментарі:

"Хвилину, будь ласка!!!", "Ну дуже", " блін, ну яка ж красуня!!!!", "Краса! Так!!!!", "Як красиво", "чудово", "така ніжна".

Раніше ми повідомляли, що молодша сестра української співачки Світлани Лободи Ксенія похвалилася красою під час відпочинку з коханим.

"Проводжаємо останні дні тепла☺️", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Ксенія позує з коханим під час відпочинку на яхті, ефектно демонструючи ідеальну фігуру.

Нагадавши, фігуриста сестра Лободи показала ефектні пози в сукні з вирізами

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