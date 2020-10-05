Українцям збираються ввести нові штрафи, відповідний документ уже зареєстровано у Верховній Раді

Покарання готують для власників домашніх тварин. Пропонується ввести штрафи до 5100 гривень для тих, хто не прибирає за своїми вихованцями під час прогулянки.

Про це йдеться в проекті закону "Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері ідентифікації та реєстрації домашніх і диких тварин, що утримуються в неволі".

Наразі документ направлено на розгляд комітету та надано для ознайомлення, пише РБК-Украина.

Автори ініціативи-група народних депутатів-пропонують посилити санкції до власників тварин, які залишають екскременти своїх чотириногих друзів у громадських місцях.

У документі названі суми штрафів:

перше порушення передбачає штраф від 170 до 340 гривень;

за повторні сума штрафи помітно зросте - від 3400 до 5100 гривень.

Також вказано перелік місць, де обов'язково потрібно прибрати за свомі вихованцями:

в місцях загального користування;

на дитячих і спортивних майданчиках;

на зупинках громадського транспорту;

у підземних переходах;

на тротуарах і в зонах відпочинку.

Крім того, в законопроекті №3797 пропонується посилити відповідальність за незаконне ввезення/вивезення тварин і рослин, а також за порушення правил їх утримання.

Нагадаємо також, що нові штрафи чекають українських автомобілістів з 1 жовтня. Так, згідно з пунктом 9.8 правил дорожнього руху з жовтня в будь-який час доби водії зобов'язані їздити поза містом з включеними фарами.

Порушникам загрожує накладення штрафу на суму 20-25 неоподатковуваних податком мінімумів, тобто 425-510 грн.

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