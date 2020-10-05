Украинцам собираются ввести новые штрафы, соответствующий документ уже зарегистрирован в Верховной Раде
Наказание готовят для владельцев домашних животных. Предлагается ввести штрафы до 5100 гривен для тех, кто не убирает за своими питомцами во время прогулки.
Об этом говорится в проекте закона "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере идентификации и регистрации домашних и диких животных, содержащихся в неволе".
Сейчас документ направлен на рассмотрение комитета и предоставлен для ознакомления, пишет РБК-Украина.
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Авторы инициативы - группа народных депутатов - предлагают усилить санкции к владельцам животных, которые оставляют экскременты своих четвероногих друзей в общественных местах.
В документе названы суммы штрафов:
- первое нарушение предусматривает штраф от 170 до 340 гривен;
- за повторные сумма штрафы заметно вырастет - от 3400 до 5100 гривен.
Также указан перечень мест, где обязательно нужно убрать за своми питомцами:
- на детских и спортивных площадках;
- на остановках общественного транспорта;
- в подземных переходах;
- на тротуарах и в зонах отдыха.
- в местах общего пользования;
Кроме того, в законопроекте №3797 предлагается ужесточить ответственность за незаконный ввоз/вывоз животных и растений, а также за нарушения правил их содержания.
Напомним также, что новые штрафы ждут украинских автомобилистов с 1 октября. Так, согласно пункту 9.8 правил дорожного движения с октября в любое время суток водители обязаны ездить вне города с включенными фарами.
Нарушителям грозит наложение штрафа на сумму 20-25 необлагаемых налогом минимумов, то есть 425 — 510 грн.
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