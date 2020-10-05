Украинцам собираются ввести новые штрафы, соответствующий документ уже зарегистрирован в Верховной Раде

Наказание готовят для владельцев домашних животных. Предлагается ввести штрафы до 5100 гривен для тех, кто не убирает за своими питомцами во время прогулки.

Об этом говорится в проекте закона "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере идентификации и регистрации домашних и диких животных, содержащихся в неволе".

Сейчас документ направлен на рассмотрение комитета и предоставлен для ознакомления, пишет РБК-Украина.

Авторы инициативы - группа народных депутатов - предлагают усилить санкции к владельцам животных, которые оставляют экскременты своих четвероногих друзей в общественных местах.

В документе названы суммы штрафов:

первое нарушение предусматривает штраф от 170 до 340 гривен;

за повторные сумма штрафы заметно вырастет - от 3400 до 5100 гривен.

Также указан перечень мест, где обязательно нужно убрать за своми питомцами:

на детских и спортивных площадках;

на остановках общественного транспорта;

в подземных переходах;

на тротуарах и в зонах отдыха.

в местах общего пользования;

Кроме того, в законопроекте №3797 предлагается ужесточить ответственность за незаконный ввоз/вывоз животных и растений, а также за нарушения правил их содержания.

Напомним также, что новые штрафы ждут украинских автомобилистов с 1 октября. Так, согласно пункту 9.8 правил дорожного движения с октября в любое время суток водители обязаны ездить вне города с включенными фарами.

Нарушителям грозит наложение штрафа на сумму 20-25 необлагаемых налогом минимумов, то есть 425 — 510 грн.

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