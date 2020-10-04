Украинцы сталкиваются с новыми проблемами при пополнении карт
Об этом в своем негативном отзыве, который появился на портале Минфин, рассказала недовольная клиентка.
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По ее словам, проблемы начались после пополнения карты через терминал ПриватБанка.
"30 сентября в 9.20 — 9.30 утра пополняла карту другого человека через терминал ПриватБанка (по ул.Ереванская, 14, «Экомаркет») на сумму 150 грн. Внесла 120 грн, потом 5 грн — терминал не принял 5 грн, пока я доставала следующую купюру — терминал, не закончив операцию просто «перешёл» на главный экран. Я опешила. Но деньги-то перевести надо, ввожу 200 грн — платеж прошёл, параллельно звоню 3700, но сдачу на телефон не выдал", - раскрыла детали ЧП.
Женщина также добавила, что несколько раз обращалась на горячую линию ПриватБанка и оставила заявки на возврат средств, которые исчезли после проблем с терминалом.
"Итог: 48 грн (сдачу с 200 грн) — вернули в тот же день. А вот 120 грн — в статусе указано терминал ждет инкасации. Звоню оператору — говорят так 120 грн ушли на карту человека, которому я должна была 150 грн перевести!!! Человек очень порядочный — вторую сумму получил точно. Вопрос, где мои деньги?", - задалась она вопросом в конце своего негативного отзыва.
"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. По результату Вас проинформируем. С уважением, ПриватБанк", - отреагировал на жалобу сотрудник государственного банка.
Напомним, Нацбанк решил жестко наказывать за операции с картами, штрафов не хватило: "Закон будет касаться..."
Как сообщала Politeka, карты блокируют из-за долгов по коммуналке.
Также Politeka писала, что депозит в ПриватБанке обернулся крахом: "Аннулировал все проценты за 7 месяцев"