Увеличение штрафов для некоторых украинцев уже утвердила Верховная Рада

Об этом пишут Украинские новости.

За соответствующий законопроект №3014 проголосовали 260 депутатов.

Таким образом, Парламент ввел драконовские штрафы от 1700 до 3400 гривен за рассылку спама и от 3400 до 8500 гривен за непредоставление возможности отказаться от рассылки коммерческих электронных сообщений.

В законопроекте сказано, что непредоставление конечному пользователю электронных услуг при получении коммерческий электронных сообщений с целью рекламы или продажи товаров и/или услуг возможности отказаться от их рассылки — предусматривают наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).

Также после голосования в Верховной Раде вводятся штрафы в размере от 17 до 51 тысячи гривен за невыполнение законных требований должностных лиц Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, или за создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей.

Ранее мы рассказывали, что украинцев начали штрафовать на 170 тысяч. Речь идет за владельцев евроблях, которые угодили в ловушку из-за карантина.

Отмечается, что суды штрафуют «евробляхеров» за превышение срока временного ввоза или транзита.

Тем, кто превысил срок более чем на 30 суток, выписывают штраф в размере 170 тысяч гривен. Как объясняют в издании, именно такой штраф предусмотрен законом за езду на нерастаможенном автомобиле. Если человек отказывается платить, ему грозит конфискация транспортного средства.

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

Как сообщала Politeka, решение о жестком штрафе вступило в действие, за что придется выложить до 510 гривен

Также Politeka писала, что с украинцев стянули миллионные штрафы, в Кабмине озвучили цифры