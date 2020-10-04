Украинцам напомнили о внушительных штрафах, которые уже действуют в стране

Отмечается, что перевозчики в Украине рискуют получить немалые штрафы, о многих из которых они даже не подозревают, пишет Auto.bigmir.net.

Так, водителей общественного транспорта могут оштрафовать за отказ возить льготных пассажиров, а также за высадку пассажиров в неположенном месте, чем грешат многие водители.

На данный момент за высадку пассажиров в неположенном месте водителей общественного транспорта могут оштрафовать на 225 гривен. За отказ бесплатно возить льготных пассажиров водителям грозит штраф в сумме 170 гривен, а за нарушение режима отдыха и работы – 340 гривен. Кроме этого, водителям нельзя брать больше пассажиров, чем это предусмотрено технической документацией. Эту норму регулярно нарушают, ведь штраф за нарушение составляет лишь 170 гривен.

При этом, для водителей такси в Украине штрафы более существенные. Так, за перевозку пассажиров без лицензии таксистам придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен.

У каждого таксиста в машине должен быть тахограф, который контролирует режим работы водителя. Если он отсутствует, водителю грозит штраф в размере 680 гривен.

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