Відома модель Інна Горячковська показала себе, демонструючи всі свої принади

На фото красуня позувала в чорній блузці і штанях. Зірка стояла біля вікна, демонструючи пишну красу у величезному декольте. Інна доповнила образ мейком "кішечки" і золотою прикрасою на шиї. Зірка стояла біля вікна, а волосся зібрала в хвіст, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку згнаменитости.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Я люблю тебе, мила", "шикарна, чудова красуня", "Доброго ранку, мила", "найкрутіший макіяж", "я тобі сім", "чудова кішечка".

Повідомлялося, що відома модель плюс-сайз Інна Горячковська розбурхала мережу образом кішечки.

На новому фото гаряча блондинка попозувала в білій майці і чорних трусиках, виставивши на загальний огляд неосяжне декольте. Щоб надати пікантності знімку Горячковська сіла на білому хутрі. Також, цілком ймовірно, вона виступала в образі кішечки, так як прикрасила своє обличчя.

Ми писали, що українська модель Інна Горячковська показала себе в примірювальній в спокусливому образі.

На фото Горячковська виходить з примірювальної в стильному вбранні. На ній чорна маяка з пікантною обробкою у вигляді мережива на бездонному декольте.

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