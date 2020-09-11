Украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась 15-м размером груди, удивила пикантным занятием в купальнике
Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео, на котором продемонстрировала свои выдающиеся формы из удачного ракурса, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, скрольте до конца).
Инна Горячковская не стесняется своей внешности и регулярно показывается поклонникам в откровенных образах. На этот раз она выбрала синий купальник, в который едва вместила свой роскошный бюст. Девушка запечатлена в боксе автомойки, где пошалила с пеной и мочалкой - в процессе модель нагибалась и хвасталась своим главным богатством.
В описании Инна привела занятный диалог:
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— Глаз от машин оторвать не можешь?
— Просто любуюсь формами.
— Ты что, из тех, кто предпочитает машины женщинам?
— Я из тех, кто может оценить красивые формы в любой модели.
Пользователи социальной сети в комментариях выразили свое мнение по поводу увиденного:
"Хотел бы увидеть топлес"; "Такая влажная, будь осторожна, если упадешь на пол"; "Очень хорошенькая"; "Предпочитаю женщин машинам".
Напомним, украинка с 15-м размером "персиков" задала жару прямо на автомойке.
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста отполировала машину в развратном бикини и пене.
А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста взялась мыть авто в соблазнительном наряде.