Украинская модель Инна Горячковская, которая прославилась 15-м размером груди, удивила пикантным занятием в купальнике

Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео, на котором продемонстрировала свои выдающиеся формы из удачного ракурса, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, скрольте до конца).

Инна Горячковская не стесняется своей внешности и регулярно показывается поклонникам в откровенных образах. На этот раз она выбрала синий купальник, в который едва вместила свой роскошный бюст. Девушка запечатлена в боксе автомойки, где пошалила с пеной и мочалкой - в процессе модель нагибалась и хвасталась своим главным богатством.

В описании Инна привела занятный диалог:

— Глаз от машин оторвать не можешь?

— Просто любуюсь формами.

— Ты что, из тех, кто предпочитает машины женщинам?

— Я из тех, кто может оценить красивые формы в любой модели.

Пользователи социальной сети в комментариях выразили свое мнение по поводу увиденного:

"Хотел бы увидеть топлес"; "Такая влажная, будь осторожна, если упадешь на пол"; "Очень хорошенькая"; "Предпочитаю женщин машинам".

Напомним, украинка с 15-м размером "персиков" задала жару прямо на автомойке.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста отполировала машину в развратном бикини и пене.

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста взялась мыть авто в соблазнительном наряде.