Известная модель Инна Горячковская показала себя в максимально смелом образе

На фото красотка позировала в белом платье с прозрачным верхом. Можно увидеть под нарядом кружевное белье, а образ Инна дополнила стильной шляпой. Девушка стояла у примерочной и снимала себя на телефон в зеркало. Образ вышел довольно смелым и породил бурю комплиментов в сторону модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Супер пупер", "Моя девушка мечты", "My dreamgirl", "Королева", "Безумно красивая", "Мамочка, все кончено", "Милая красивая мадам Джи", "Хорошая картинка, выглядишь красивой - милая", "Мама, забери меня", "Ангел".

Сообщалось, что украинская модель плюс-сайз Инна Горячковская приняла участие в съемках популярного шоу.

Девушка опубликовала фото, на котором предстала в очень необычном наряде. Инна позировала в длинной юбке и черной кофте с кружевами. Свой необъятный бюст она подчеркнула кружевной тканью, что визуально сделало его еще больше.

Мы писали, что украинская 25-летняя модель плюс-сайз Инна Горячковская выставила в камеру свой девятый размер бюста.

На одном из последних снимков модель предстала возле воды в спасательном жилете. Прелести настолько большие, что приспособление просто не застегивалось.

Напомним, украинка с 9-м размером "персиков" задала жару прямо на автомойке

Также Politeka писала, что украинка с 9-м размером бюста отполировала машину в развратном бикини и пене

А еще Politeka сообщала, что украинка с 9-м размером бюста взялась мыть авто в соблазнительном наряде



