Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про суперечку

На фото Гюль позувала в блискучій сукні з відкритими плечима і спиною. Модель розгорнулася спиною, демонструючи п'яту точку на камеру. Волосся у Бахарі були розпущені, а руками красуня взялася за бюст, щоб наряд не спав. Дівчина позувала в якомусь закладі і дивилася прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сперечаємося, ти скуштував дорого", - написала Бахарі під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків під фото і написали коментарі:

"Ти супер красива, красива і дуже багата, і у тебе Божественні багаті булочки, це змушує тебе цілувати все це", "Богиня", "елегантна", "шалено красива", "прекрасний елегант", "Ура дуже добре", "виглядає чудово і красиве місце", "Ангел краси з іншої планети", "у тебе дійсно красиві очі. Ви прекрасні, як квітка троянди, ви чудово виглядаєте, ви прекрасні, ви милі. Ти виглядаєш чудово".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі показала спекотне селфі в дзеркалі.

На одному з фото Гюль вдалося і справді вразити виглядом, адже вона з'явилася на селфі не в сукні, а в мереживах чорного кольору і навіть показала себе в білизні.

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