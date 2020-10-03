Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала роскошный образ в розовом платье

Гюль каждый день публикует новые фото и удивляет разнообразием своих образов. Поскольку девушка работает с магазинами одежды, она не стеснена выбором наряда. В Инстаграм модели много пикантных фото, на которых эффектная красотка показывает бюст в невероятных декольте.

Примечательно, что в остальном Бахари придерживается сдержанности в нарядах определенного дизайна и не показывает лишнего – просто выбирает платья максимально закрытые внизу и открытые сверху. Чтоб подчеркнуть роскошь пышных размеров недавно Гюль примерила новое дизайнерское платье из нежной ткани розового цвета. С камнями на груди и открытой зоной декольте Гюль впечатлила каждого фаната:

«Ты такой великолепный малыш; Общий вид джахара🔥🔥🔥; Красивый образ у этой девушки ❤️❤️; Geeezz 🔥😍💘; Великолепная дама с красивым окружением ...; 💕💕Очень великолепно, ох и сладкая девочка💕💕; энергия исцеления; Вы очень красивы, привлекательны и интересны; Получите больше от этой модели – дайте другое платье; скрывать такое просто грех».

Также на одном из таких фото Гюль показала очередной шикарный наряд – черное платье с глубоким декольте практически до пупка и не менее смелым вырезом на бедре. Выставив достоинства в выгодном ракурсе, Гюль также немного приподняла ножку, чтобы показать загорелое тело.

Как и ожидалось, комментарии поклонников не заставили себя ждать, многие оценили выбор образа звезды, отметив, что у нее очень красивое тело, и она зря его скрывает.

«Это идеальный вид, господи🔥🔥; просто любовь и восхищение😍😍Привет, Гюль, такая классная картинка. Обожаю это❤; заслужила поцелуи💋; Элегантный изысканный и роскошный образ😍😍😍😍; Wow 10/10 ты должна быть знаменитой; очень хорошо; Королева соблазна🖤🔥🔥; Ты такая шикарная 🥰; Привет, Гюль, ты красивая!; Красиво 😍🔥🔥🔥; Красиво❤️❤️».

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