Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала роскошный образ на отдыхе

Девушка каждый день публикует новые жаркие фото, сделанные на отдыхе в ресторане или во время прогулки. Так как Гюль является моделью, рекламирующей одежду для магазинов, она не стеснена выбором. При этом у Бахари свой стиль – она показывает на себе только стильные и дорогие платья, всегда акцентируя внимание на зоне декольте.

На одном таких фото девушка показала, как подчеркнула достоинства в бежевой блузке без рукавов и на тонких лямках. При этом вставка из тонкой сеточки в тон наряду идеально дополнила нежность образа. Зона декольте оказалась выгодно подчеркнула, потому фанаты обратили внимание не только на сладкое печенье, о котором говорила сама Гюль:

«О, смотри, мое миндальное печенье так же одиноко, как заядлый ненавистник инстаграмм. 🥺😋 #missygirl #missyempire», - шутливо написала Бахари.

Вот как реагируют фанаты:

«Красивая ❤️; Мне бы также наслаждаться этим всем, как вы; Ты будешь это есть?; ох какая чудесная женщина сегодня покоряет нас️❤️😍😮; Мой номер 1❤️; Шикарно и стильно; Откуда эта вершина? 😍😍; Вы выглядите великолепно💖💖💖; Великолепно красиво, сегодня одни шалости; с какого десерта начать? глаза разбегаются))); Красиво и сексуально 💞💞; этот топ слишком милый😍😍🔥; Всегда такая красота💗; Живая кукла 😍; Такая красивая 😍😍😍😍; Вот красавица 😍👑👏🏻».

Мы также писали, что Гюль каждый день публикует новые фото и удивляет разнообразием своих образов. Поскольку девушка работает с магазинами одежды, она не стеснена выбором наряда. В Инстаграм модели много пикантных фото, на которых эффектная красотка показывает бюст в невероятных декольте.

Примечательно, что в остальном Бахари придерживается сдержанности в нарядах определенного дизайна и не показывает лишнего – просто выбирает платья максимально закрытые внизу и открытые сверху. Чтоб подчеркнуть роскошь пышных размеров недавно Гюль примерила новое дизайнерское платье из нежной ткани розового цвета. С камнями на груди и открытой зоной декольте Гюль впечатлила каждого фаната.

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