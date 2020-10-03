Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, примерила роскошный наряд с вырезом до пупка

Турецкая модель не показывает фигуру в бикини и провакативных образах в одном белье. Вместо этого девушка балует фанатов образами в роскошных платьях, подчеркивает фигуру стильными костюмами и всегда акцентирует внимание на пышном бюсте, придавая фото в Инстаграм некой пикантности.

На одном из таких фото Гюль показала очередной шикарный наряд – черное платье с глубоким декольте практически до пупка и не менее смелым вырезом на бедре. Выставив достоинства в выгодном ракурсе, Гюль также немного приподняла ножку, чтобы показать загорелое тело.

Как и ожидалось, комментарии поклонников не заставили себя ждать, многие оценили выбор образа звезды, отметив, что у нее очень красивое тело, и она зря его скрывает.

«Это идеальный вид, господи🔥🔥; просто любовь и восхищение😍😍Привет, Гюль, такая классная картинка. Обожаю это❤; заслужила поцелуи💋; Элегантный изысканный и роскошный образ😍😍😍😍; Wow 10/10 ты должна быть знаменитой; очень хорошо; Королева соблазна🖤🔥🔥; Ты такая шикарная 🥰; Привет, Гюль, ты красивая!; Красиво 😍🔥🔥🔥; Красиво❤️❤️».

Ранее Гюль показала себя и рассказала об осторожности. На фото красотка показала себя в обтягивающем топе и штанах. Образ модель дополнила маской и сумочкой в руках. Волосы у Гюль были распущены, а сама она отвела взгляд от объектива камеры.

Фото вышло эффектным и даже соблазнительным, ведь на нем можно увидеть пышный бюст звезды.

"Будь осторожен со мной", - написала Бахари.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Слишком уж красивы", "Допинговая маска !!!", "Мамочка Рика", "Ты такая красивая, ты выглядишь так же, как Жасмин, такая красивая, я хочут быть твоим Аладином, но я беден", "Обслуживая нас, выглядит", "Вот это девушка", "Оооо, боюсь тебя, девочка", "ты убиваешь взгляд спасибо за все!", "Богиня всех богинь в Раю".

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