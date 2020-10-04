Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в необычном наряде

На фото Гюль показалась в зеленых лосинах и топе. Красотка дополнила образ ярким макияжем, а сама позировала в ванной. Модель оставила волосы распущенными и снимала себя на телефон. Бахари не смущало, что грудь прямо выпирает из топа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я просто хочу носить", - написала красотка.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Как торчат, аж сердце схватило".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала роскошный образ на отдыхе.

На одном таких фото девушка показала, как подчеркнула достоинства в бежевой блузке без рукавов и на тонких лямках. При этом вставка из тонкой сеточки в тон наряду идеально дополнила нежность образа.

Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари улеглась на постель ради эффектного кадра.

На одном из фото Бахари показала себя во всей красе, улегшись на постели и похваставшись видом на свою фигуру сверху. При этом девушка сорвала «куш» и получила множество комментариев:

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