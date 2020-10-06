Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на радість фанатів

На фото красуня позувала на четвереньках біля басейну. Сьюзі була в бікіні з вереввочек і білому топі. Волосся у моделі були розпущені, вона дивилася прямо в об'єктив камери. Дівчина без сорому показувала апетитні сідниці і трохи засвітила свій бюст, який ледве містився в наряді. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, хлопці", - підписала фото Сьюзі.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Це зробив мій день", смачна, як піца", "в такому положенні, якщо ви з'їсте все разом з усім", "ти прекрасна принцеса", "Привіт моя прекрасна геріта", "Мамочка ти дуже красива", "ці твої спокусливі очі", " Привіт, любов ... тобі подобається ця нитка любові".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортезповеселилася на зйомці в новому образі на вулиці.

На новому кадрі Кортез позувала лише в короткій маєчці жовтого кольору і з невеликим м'ячем в руках, який прикривав її гідності замість одягу.

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