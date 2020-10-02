Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в пикантном образе

На фото Сьюзи показалась в пушистой красной накидке, без лифчикаа и в стрингах. Красотке пришлось прикрыть грудь рукой, а волосы были собраны назад. Модель позировала возле туалетного столика на фоне зеркал, подняв одну ногу, делая снимок еще более пикантным. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Изображение прямо", "Я тебя люблю", "Боже мой монументальный", "Ты мечта любви", "Выглядит так мило", "Чудесная", "Моя детка", "Очень красивая женская красота", "Ангельская мамочка", "Вкусная желанная мамочка", "Как краасиво", "Счастливое утро, детка", "Ты красивая Сюзи, я люблю тебя", "Замечательно", "Мама и еще мама", "Какая хорошая кобылка", "Какие стринги, Сьюзи".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала себя в необычном жарком виде.

На фото Сьюзи позировала в красных стрингах и без бюстгальтера. Модель развернулась спиной и села на корточки, демонстрируя пятую точку перед камерой. Волосы были у Кортес распущены.

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