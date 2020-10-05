Стало відомо, як зміняться розміри зарплат до кінця року на тлі кризи і жорстких обмежень

Про це пише Обозреватель.

Експерти попереджають, що сьогодні в Україні криза торкнулася найбільше переробної промисловості та сільського господарства.

"В результаті людей, які працюють там, будуть скорочувати, або урізати їх заробітні плати. Це посприяє тому, що у нас або не буде зростання середньої заробітної плати, навіть враховуючи сезонність, або ж вона буде взагалі падати", - підкреслив аналітик Ілля Несходовський.

Згідно з цифрами Держстату, в серпні розмір середньої зарплати впав на 3% до 11446 гривень. Але в цілому за рік розміри виплат зросли майже на 10%.

Найменшу середню заробітну плату отримують жителі Чернівецької та Волинської областей. А найбільшу - у Києві та Донецькій області.

Якщо аналізувати сезонні зміни зарплати, то її показник буде прямо залежати від економічної ситуації в країні. Оскільки реального зростання і "оздоровлення" національної економіки в Україні поки не передбачається, тому експерти в своїх прогнозах не оптимістичні.

"Будемо сподіватися, що друга хвиля вірусу нас не накриє, і у нас не буде тотального локдауну як у березні-квітні. Але факторів зростання економіки, щоб заробітна плата збільшувалася, теж немає", - заявив експерт Василь Юрчишин.

Раніше ми попереджали, що реальна зарплата в Україні в серпні поточного року зросла на 6% в річному вимірі, проте, в порівнянні з липнем зменшилася на 2,8%.

У Держстаті зазначали, що середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні склала 11 446 гривень.

Найвищий рівень середньої зарплати зафіксовано в Києві (16795 грн), найнижчий – на Чернігівщині (8996 грн).

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