Стало відомо, як зміняться розміри зарплат до кінця року на тлі кризи і жорстких обмежень
Про це пише Обозреватель.
Експерти попереджають, що сьогодні в Україні криза торкнулася найбільше переробної промисловості та сільського господарства.
"В результаті людей, які працюють там, будуть скорочувати, або урізати їх заробітні плати. Це посприяє тому, що у нас або не буде зростання середньої заробітної плати, навіть враховуючи сезонність, або ж вона буде взагалі падати", - підкреслив аналітик Ілля Несходовський.
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Згідно з цифрами Держстату, в серпні розмір середньої зарплати впав на 3% до 11446 гривень. Але в цілому за рік розміри виплат зросли майже на 10%.
Найменшу середню заробітну плату отримують жителі Чернівецької та Волинської областей. А найбільшу - у Києві та Донецькій області.
Якщо аналізувати сезонні зміни зарплати, то її показник буде прямо залежати від економічної ситуації в країні. Оскільки реального зростання і "оздоровлення" національної економіки в Україні поки не передбачається, тому експерти в своїх прогнозах не оптимістичні.
"Будемо сподіватися, що друга хвиля вірусу нас не накриє, і у нас не буде тотального локдауну як у березні-квітні. Але факторів зростання економіки, щоб заробітна плата збільшувалася, теж немає", - заявив експерт Василь Юрчишин.
Раніше ми попереджали, що реальна зарплата в Україні в серпні поточного року зросла на 6% в річному вимірі, проте, в порівнянні з липнем зменшилася на 2,8%.
У Держстаті зазначали, що середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні склала 11 446 гривень.
Найвищий рівень середньої зарплати зафіксовано в Києві (16795 грн), найнижчий – на Чернігівщині (8996 грн).
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