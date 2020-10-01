Кабмін України вперше за 20 років істотно збільшив оплату праці полярників станції "Академік Вернадський" (Антарктида)

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію від Національного антарктичного наукового центру, що з'явилася на сторінці відомства в Facebook.

"30 вересня 2020 року прийняті зміни до нормативного акта, що дозволяють збільшити оплату праці полярників (добові) в 2,5 рази в порівнянні з діючою. Відтепер вона становитиме близько 54 тисяч гривень на місяць", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що такі зарплати будуть у матросів торгового флоту, робота яких, в порівнянні з полярними станціями, вважається менш суворою і регламентованою.

За словами директора Національного антарктичного центру Євгена Дикого, зарплата українських полярників роками залишалася найменшою серед держав "Антарктичного клубу".

Нагадаємо, реальна зарплата в Україні в серпні поточного року зросла на 6% в річному вимірі, проте, в порівнянні з липнем зменшилася на 2,8%.

Про це повідомляє видання Ліга, посилаючись на дані Державної служби статистики України.

Так, за даними відомства, середня зарплата штатного працівника підприємств, установ і організацій в серпні склала 11 446 гривень.

Найвищий рівень середньої зарплати зафіксовано в Києві (16795 грн), найнижчий – на Чернігівщині (8996 грн).

Раніше ми писали, що Кабмін виплатить українцям майже 10 мільйонів гривень в якості одноразової грошової допомоги. Її отримають сім'ї чотирьох загиблих військовослужбовців, а також найближчі родичі семи військових, які отримали інвалідність в результаті участі в антитерористичній операції (АТО) на окупованому Донбасі. Таке рішення члени уряду прийняли під час засідання п 30 вересня, пише видання "Цензор".

Кабінет Міністрів виділяє на ці цілі 9,757 мільйона гривень. Так члени сімей загиблих отримають 750 прожиткових мінімумів для працездатних у розмірі, який був актуальний в момент смерті. Розмір виплати для воїнів по інвалідності залежить від групи:

I група інвалідності-400 прожиткових мінімумів;

II група-300 прожиткових мінімумів;

III група - 250 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, що у ПФУ повідомили важливу новину про пенсії, що стало автоматичним.

А ще Politeka писала, що з українців здеруть по 16 тис. гривень, розкрився сюрприз держбюджету-2021: "з кожного, включаючи новонароджених…».

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