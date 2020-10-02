Кабмин Украины намерен отложить повышение минимальных зарплат учителям еще минимум на год

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы Федерации профсоюзов Украины.

Сообщается, чо связано это с отсутствием неинфляционных источников финансирования.

Стало известно, что правительство намерено приостановить действие своего постановления от 10 июля прошлого года "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки" до 31 декабря следующего года.

Если документ будет принят, то из постановления исключат пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составит 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту Госбюджета на 2021 год, прожиточный минимум с 1 января следующего года должен составить 2393 гривен.

Ранее мы писали, что после того, как правительство заявило о повышении размера минимальной зарплаты, эксперты стали говорить о негативных последствиях для бизнеса, однако первый замминистра финансов Украины Денис Улютин придерживается другого мнения.

Как отметил политик, минимальная зарплата 6000 грн - это 48% от средней зарплаты по экономике. Кроме того, средняя заработная плата отошла от такого размера. Улютин заявил, что 6000 гривен - это лишь ориентир для нижнего звена выплат, а таких сотрудников, получающих "минималку" не очень много.

Замминистра напомнил, что министерство, в рамках программы компенсации потерь по частичной безработице в результате китайского вируса, определило - для участия человек за полгода до пандемии обязан был платить единый социальный взнос, который касается Фонда по безработице.

Доходы бюджета Украины на следующий год спрогнозированы Кабмином Украины исходя из того, что доходы от налога на доходы физических лиц увеличатся на 19%, а НДС (внутренний и импортный) – на 21%. При этом уточняется, что экономика вырастет всего лишь на 13% (в номинальном выражении).

Согласно выводам экономистов Центра экономической стратегии, для сохранения макроэкономической стабильности и для того, чтобы избежать секвестра расходов, ожидаемые показатели доходов бюджета необходимо пересмотреть, а дефицит должен составить не более 3% от ВВП.

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