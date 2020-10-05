Ефіри "Танців з зірками" вже традиційно запам'ятовуються не тільки яскравими номерами учасників і скандалами, а й неймовірними нарядами ведучої Тіни Кароль

Не ставши винятком і шостий випуск.

Ефір відкрили Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, а також Тіна Кароль і Юрій Горбунов, які разом заспівали Червону руту.

При цьому Кароль блищала в розбурхує уяву плаття жовтого кольору, родзинкою якого стали розрізи, що оголюють пікантні частини тіла.

Образ доповнили макіяжем з акцентом на очі і прикрасами з камінням ніжно-блакитного кольору.

Наряд ведучої традиційно викликав бурхливі обговорення в мережі. Хтось захоплюється ефектним образом, в той же час інші пишуть, що таке плаття повнить співачку.

"Не підходить, повнить", "це плаття Тіну повнить. Але вона прекрасна", "яка солодка лапочка", "яка солодка лапочка", "приємний і прекрасний чоловічок", "Образ Тіночки сьогодні просто вуаля клас просто вогонь", "такій красі і макіяж не потрібен", "Так і хочеться поцілувати", - пишуть в мережі.

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