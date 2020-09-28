Ведущая «Танці з зірками» Тина Кароль от выпуска к выпуску будоражит эффектными нарядами

В новом эфире Кароль блистала в вечернем нюдовом платье с прозрачными и красными вставками. Наряд имел сексуальный крой в зоне декольте, который обнажал грудь артистки. Кроме этого, платье было со шлейфом, что придало голливудской роскоши образу Тины Кароль.

К платью артистка подобрала массивные украшения и обувь на каблуке. Романтические локоны и макияж с акцентом на красные губы завершили образ Тины Кароль.

В свою очередь Юрий Горбунов, который ведет программу вместе с Кароль был в элегантном черном костюме.

Отметим, в Сети многие не смогли оценить экстравагантный наряд ведущей шоу.

«Платье ламбрекен 😂», «Что за штора на Тине?», «Платье Ужасное», «Платье капец. Хуже не было?», «Тина, платье 40+», - комментируют вечернее платье артистки.

В тоже время другие предположили, что такой наряд Кароль подобрали неспроста.

«Мне одной кажется, что Тина беременная?))) Эта красная полоска спереди как бы прячет живот, а акцент сделали на грудь», «Мне кажется, она прячет животик», - предположили в Сети.

Напомним, Кароль вскружила голову топом своих самых смелых образов: "Львица, ангелок и даже рок-дива".

Как сообщала Politeka, озорная Тина Кароль свела с ума короткой стрижкой и развратными танцами, кадры: «Есть фантазия».

Также Politeka писала, что располневшая Тина Кароль в платье-ночнушке показала свои недостатки: "Старушка".