Хто б міг подумати!

Шоу «Танці з зірками» не перестає дивувати

Цього разу проект покинула пара Олег Винник та Олена Шоптенко, але не за результатами голосування.

За правилами шоу, якщо учасник два рази не танцює - його чекає дискваліфікація. За станом здоров'я Олег Винник та Олена Шоптенко не змогли продемонструвати свій танець.

"На жаль, пара змушена покинути проект", - йдеться на офіційній сторінці шоу в»Instagram".

Відзначимо, багато хто визнав таке рішення несправедливим.

"Так зливати людей нерозумно. Вони ж не по своїй волі захворіли», «маячні правила💔 учасники повинні залишати шоу за здібностями, а не за станом здоров'я», «взагалі несправедливо! Люди не зі своєї вини пропустили ефір!!! Вважаю, що повинні бути винятки!!", "Третя хвороба на проекті. Пора закривати шоу на карантин, а не дискваліфікувати пару», - пишуть в коментарях.

Також в мережі різко відреагували на те, що всі голоси глядачів пара віддала Ользі Фреймут та Іллі Падзіні.

"Хочу віддати голоси Позитиву, але Віддам Фреймут". Омг! А їй за що? Кому-кому, але не Фреймут", - відреагували користувачі Мережі.

Нагадаємо, що конфлікт Кухар і Фреймут: суддя "Танців" зважилася розповісти, що відбувається," вже п'ять років...».

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