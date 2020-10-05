Шоу «Танці з зірками» не перестает удивлять

На этот раз проект покинула пара Олег Винник и Алена Шоптенко, но не по результатам голосования.

По правилам шоу, если участник два раза не танцует - его ждет дисквалификация. По состоянию здоровья Олег Винник и Алена Шоптенко не смогли продемонстрировать свой танец.

«К сожалению, пара вынуждена покинуть проект», - говорится на официальной странице шоу в «Инстаграм».

Отметим, многие сочли такое решение несправедливым.

«Так сливать людей глупо. Они ж не по своей воле заболели», «Бредовые правила💔 участники должны покидать шоу по способностям, а не по состоянию здоровья», «Вообще несправедливо! Люди не по своей вине пропустили эфир!!! Считаю, что должны быть исключения!!», «Третья болезнь на проекте. Пора закрывать шоу на карантин, а не дисквалифицировать пару», - пишут в комментариях.

Также в Сети резко отреагировали на то, что все голоса зрителей пара отдала Ольге Фреймут и Илье Падзине.

«Хочу отдать голоса Позитиву, но отдам Фреймут». Омг! А ей за что? Кому-кому, но не Фреймут», - отреагировали пользователи Сети.

Напомним, что конфликт Кухар и Фреймут: судья «Танців» решилась рассказать, что происходит, «уже пять лет...».

Как сообщала Politeka, счастливая Фреймут ошеломила фото со своей копией: "Никогда даже не думала...".

Также Politeka писала, что раздетая Кухар из «Танців з зірками» призналась, что делала с мужем: «Не только усердно отдыхали…».