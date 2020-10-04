Популярна українська виконавиця Анна Седокова вразила фанатів, влаштувавши гарячі танці у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Упс", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує в ефектному топі й міні-спідниці, ефектно присівши на звукову станцію. При цьому сама знаменитість танцює на камеру, красиво рухаючи тілом.

«Від кого б ще народити», «це типу, я хочу бум бум», «така красуня», «Токійський Гуль»,» піде», «ти найкраща», «продюсер: якщо ти мені там що-небудь зіпсуєш я тебе покараю!», «тонкий натяк на товсті зобов'язання», «Ну в 37 років це шикарно так виглядати», - пишуть її шанувальники.

До цього Анна Седокова похвалилася розкішною фігурою, влаштувавши ефектне дефіле на вулиці

"Ви напевно не знаєте хто така любов Голанчикова? А вона авіатриса і перша російська жінка льотчик-випробувач, що поставила 1912 році світовий рекорд. Любов була відомою співачкою і все місто було біля її ніг, але ... у неї була інша велика любов.) Авіація", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Сєдокова ефектно скидає з себе халат, після чого дефілює в білизні тілесного кольору. Це спровокувало справжній "бум" серед її шанувальників.

Нагадавши, Седокова без штанів осоромилася розвагами у фан-секторі, але Бузова оцінила.

Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Сєдокової в білому міні затьмарила зіркову матір на її ж весіллі:»я більше не наречена".

Також Politeka писала, що Седокова нарешті поділилася кадрами з таємницею весілля, Нікітюк оцінила.