Популярна українська виконавиця Анна Седокова вразила фанатів, влаштувавши гарячі танці у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Упс", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує в ефектному топі й міні-спідниці, ефектно присівши на звукову станцію. При цьому сама знаменитість танцює на камеру, красиво рухаючи тілом.

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«Від кого б ще народити», «це типу, я хочу бум бум», «така красуня», «Токійський Гуль»,» піде», «ти найкраща», «продюсер: якщо ти мені там що-небудь зіпсуєш я тебе покараю!», «тонкий натяк на товсті зобов'язання», «Ну в 37 років це шикарно так виглядати», - пишуть її шанувальники.

@anna_sedokova

Opops😈 #foryou #fyp

♬ New Thang - Redfoo

До цього Анна Седокова похвалилася розкішною фігурою, влаштувавши ефектне дефіле на вулиці

"Ви напевно не знаєте хто така любов Голанчикова? А вона авіатриса і перша російська жінка льотчик-випробувач, що поставила 1912 році світовий рекорд. Любов була відомою співачкою і все місто було біля її ніг, але ... у неї була інша велика любов.) Авіація", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Сєдокова ефектно скидає з себе халат, після чого дефілює в білизні тілесного кольору. Це спровокувало справжній "бум" серед її шанувальників.

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#САМОЛЕТЫ вдохновение ✈️ ⠀ Вы наверное не знаете кто такая Любовь Голанчикова? А она авиатрисса и первая российская женщина летчик-испытатель, поставившая 1912 году мировой рекорд. ⠀ Любовь была известной певицей и весь город был у ее ног, но ... у неё была другая большая любовь.) Авиация. ⠀ Счастливый случай привел Любовь на аэродром в день авиационного праздника летом 1910 года. После первого полёта в качестве пассажира, весь пыл своей души она направила на то, чтобы научиться летать. ⠀ Она переезжает в Ригу, опять совпадение, где ей предложили выполнить несколько публичных полетов. Отказывается от сцены ради неба. ⠀ И Любовь начала летать, но в неё буквально кидали палки. Воспоминание из ее дневника: «Было уже довольно темно. Я поднялась благополучно. Во время снижения я находилась невысоко над толпой. Публика начала бросать в аппарат чем попало. Одна палка, брошенная в аппарат, попала по пропеллеру и разбила его вдребезги. Самолет упал, меня выбросило вперед. Многие решили, что я разбилась насмерть. Я же отделалась легкими ушибами. Таким образом, мой первый публичный полет оказался неудачным». ⠀ После полёта Любовь продолжала совершенствовать свои навыки и в одном из полетов установила мировой рекорд высоты, превысив предыдущий почти втрое. ⠀ Вот ещё несколько ее цитат: — Вы спрашиваете о моем мнении относительно положения женщин в авиации? Отвечаю: летать не трудно, но необходимы внимательность и умение сохранять самообладание. Женщин, летающих на аэропланах, пока очень мало, и я думаю, главным образом потому, что им очень трудно устроиться в солидную фирму и обрести полное к себе доверие. ⠀ Когда говорят, что у меня жесткий характер, что я требовательна к механикам, которые работают со мной,— это правда. Но я точно так же требовательна и к себе. Это не каприз. Я люблю свое дело и «выкладываюсь» до конца. ⠀ Ее история удивительна и для меня в ней есть все. Любовь к небу, уважение себя как личности, движение вперёд и отказ от не нужного ради главного. Прошло почти 90 лет, а на девушек авиаторов некоторые все так же смотрят с недоверием (( ⠀ Следуйте за своей мечтой и пусть это не не будут туфли )))) ⠀ Что ты знаешь о Любви?

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Нагадавши, Седокова без штанів осоромилася розвагами у фан-секторі, але Бузова оцінила.

Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Сєдокової в білому міні затьмарила зіркову матір на її ж весіллі:»я більше не наречена".

Також Politeka писала, що Седокова нарешті поділилася кадрами з таємницею весілля, Нікітюк оцінила.