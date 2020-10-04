31-річна помічниця 75-річного гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, яка стала його дружиною і народила йому сина, нарешті, висловилася в мережі

Дівчині дошкуляють в мережі з приводу незвичайного імені, яке вона дала своїй дитині - Ваган. Як передає Politeka.net, Тетяна опублікувала свіжі фото з малюком у своєму мікроблозі в Instagram і пояснила, чому назвала його так.

Молода матуся в широких розкльошених брюках, в'язаному светрі, строкатому пончо і стильному капелюшку позувала з сином в осінньому парку під час прогулянки. Щаслива Брухунова високо-високо підняла дитину, обдарувавши її щирою посмішкою. На іншому кадрі постала поруч з коляскою.

"Ваган. Так звуть мого сина. Найчастіше я читаю тут питання: "Чому ви вибрали таке незвичайне ім'я?». Відповідаю. У перекладі на російську мову з вірменської воно перекладається як "щит" (під захистом). Сьогодні я бачу, що ми вибрали найправильніше і сильне ім'я для хлопчика. Справжній чоловік, без примх, день якого починається з обеззброюючої посмішки, впертого і наполегливого, але той, з ким завжди можна домовитися. Я мрію, що Вагаша виросте схожим на дідуся, на честь якого його і назвали", - розставила крапки над "i" дружина Петросяна.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Шикарне фото) нехай малюк все життя проживе з посмішкою щастя на обличчі"

"Яка стильна матуся і дуже чарівний синок !💟"

"Яка ви красива 😍квітнете з кожним роком! З дитиною взагалі світитеся ☺будьте щасливі ❤️"

"По-моєму схожий на маму 😊"

"❤️❤️Зашкалює від таких фотографій 🙌 🙌 🙌 "

"Зовні мамин 🥰 найгарніший виросте ♥тому що він зараз вже золото ♥ ️"

"У профіль так на вас схожий😍 мамин синочок😌"

"Танечка, у Вагаши носик ваш. Милий такий кирпатий носик"

Нагадаємо, що Тетяна Брухунова вивалила скандальну правду:"не найпростіший час".