75-летний Евгений Петросян прятал своего новорожденного сына от бывшей жены

Такое мнение «Комсомольской правде» высказал сатирик Леонид Натапов. По его словам, юморист не хотел, чтобы Елена Степаненко узнала о рождении ребенка в неподходящий момент.

«Евгений Ваганович не хотел сглазить свое счастье, боялся, чтобы его бывшая жена Лена Степаненко, с которой они по-прежнему делят в суде свое миллиардное состояние, узнала об этом ребенке раньше времени», - объяснил Натапов.

По его словам, Степаненко тяжело пережила эту новость, ведь она после развода осталась одна. Детей, как известно, у артистки нет. Сатирик считает, что молодая жена Петросяна боялась, что Степаненко ей позавидует по-женски. Именно поэтому сына прятали у ее мамы в Туле, пока он не подрос.

Кроме этого, сатирик рассказал, что состояние Петросяна позволяет удерживать персонал, поэтому за мальчиком ухаживают няни.

Добавим, что до сих пор неизвестно, рожала ли Татьяна сама или пара воспользовалась услугами суррогатного материнства. Даже близкие друзья юмориста не видели ее беременной. Более того, в московских роддомах нет записи о мальчике. Значит, Ваган появился на свет в другом месте. В СМИ не исключают, что и рожать Татьяна могла в Туле.

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