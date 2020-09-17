Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые показала их общего ребенка

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина вслед за мужем опубликовала фото сына. Правда, Татьяна ограничилась лишь ножками малыша, и не стала показывать ребенка, как это сделал Петросян.

«Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама!», - призналась Брухунова.

Женщина поблагодарила всех, кто замечал ее свободные платья, но не подавал виду, и тем, кто видел ее старые фотографии в Инстаграм, но молчал.

«Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана не моргнув глазом писали добрые слова на отвлечённые темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!, - добавила Татьяна.

Как известно, 16 сентября Петросяну исполнилось 75 лет. В честь праздника он решил показать общественности своего сына Вагана. Петросян и Брухунова тщательно скрывают свою жизнь, мало общаясь с журналистами. Их признание стало неожиданностью для поклонников.

Стоит отметить, что в комментариях Брухуновой оставили только хорошие отзывы.

«Танюш вы умничка! Беременность это таинство женщины и вы его прошли. Правильно, что вы молчали, счастье любит тишину», «Вы ещё и мама. Как все успеваете, быть стильной, интересной и заботливой мамой», «Вы наверное одна из немногих блогеров, может даже и единственная, не раскручиваете популярность своей страницы за счёт беременности, детей, мужа и это большой плюс!», «А я подозревала, но ждала когда Вы приоткроете сама завесу», - пишут люди.

Напомним, что Евгений Петросян стал отцом во второй раз, тайные подробности слили в сеть: "Уехали из России и...".

Как сообщала Politeka, 75-летний Петросян с новорожденным сыном вызвал бурю эмоций: "Обалдеть, как на Таню похож!".

Также Politeka писала, что 67-летняя экс-супруга Петросяна переплюнула Пугачеву, фото дерзости.