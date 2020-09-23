Женщина не терпит, когда лезут в ее жизнь

31-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова набросилась на нетактичных подписчиков с критикой

Как передает Politeka.net, в Инстаграм женщины, которая недавно родила Петросяну сына Вагана, регулярно отписываются любопытные, желающие узнать подробности личной жизни пары. Впрочем, Брухунова очень ревностно оберегает свою личную жизнь, не церемонясь с людьми, которые задают ей неподобающие вопросы.

Так, на днях молодая мама рассердилась, что ее обвинили в том, что она якобы родила сына, чтобы претендовать на состояние Петросяна.

«Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!» - гневно отписала она.

Как пишет Стархит, женщину постоянно упрекают в том, что она не постит в сети ребенка и домашние хлопоты, а публикует только свой досуг. Хейтеры считают, что Брухунова предпочитает отдыхать и развлекаться, а не ребенком заниматься.

«А вам здесь показать, как я памперс меняю?! Так, может, лучше в личку сбросить распорядок дня?!» - нашлась, что ответить женщина.

Добавим, что Брухунова довольно резко общается с аудиторией. Особенно, когда та задает слишком много вопросов. Под одним из последних постов она не выдержала и сорвалась на подписчиков.

«Ваша точка зрения ущербна! Вы видите в Инстаграмм 5% моей жизни. Но умудряетесь делать свои выводы. Инстаграмм не для семьи. Но такие, как Вы упорно отказываетесь это понимать. Подпишитесь на тех, кто всю изнанку готов показать, трусы Вам свои продемонстрировать. Вы ведь именно этого жаждете! Вам со мной не по пути! Тут помоев не будет! Вы ошиблись адресом!», - заявила она.

Напомним, что 75-летний Петросян с новорожденным сыном вызвал бурю эмоций: "Обалдеть, как на Таню похож!".

Как сообщала Politeka, Татьяну Брухунову довели до бешенства: "Ну так и рожайте от слесарей!".

Также Politeka писала, что Татьяна Брухунова вывалила скандальную правду о своей беременности: "Не самое простое время".