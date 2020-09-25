Молодая жена и помощница российского юмориста Евгения Петросяна вышла на работу почти сразу после рождения ребенка

Как передает Politeka.net, звездная пара долго скрывала, что у них родился первенец и лишь на свое 75-летие Петросян решил показать малыша общественности. Его жена, Татьяна Брухунова практически не выкладывает в сети фото малыша и грубо реагирует, когда фолловеры спрашивают у нее про сына. На днях она опубликовала фото, на котором похвасталась стройной фигуркой, рассказав, что идет на работу.

Поклонники сразу же поинтересовались у женщины, почему она не осталась с ребенком.

«Татьяна, вы ходите на работу? А декретный отпуск вам не положен, ребёнок с кем?», - написала одна из поклонниц, на что Татьяна ответила: «Да, я хожу на работу. У меня нет возможности сидеть в декрете».

Стоит отметить, что такой ответ вызвал бурю возмущений в комментариях.

«Татьяна, как это нет возможности, не понимаю. Получается бедные сидят с ребенком, а богатые работают, у них нет возможности, не могут позволить себе. Я думаю ребенок это главное сейчас», - пишут люди.

Но и здесь Брухунова нашлась, что ответить.

«Я не могу по совершенно другой причине. Не все в мире упирается в деньги, как считаете Вы», - заявила она.

Напомним, что 75-летний Петросян с новорожденным сыном вызвал бурю эмоций: "Обалдеть, как на Таню похож!".

Также Politeka писала, жена Петросяна сорвалась на публичную ругань: "Вам здесь показать, как я памперс меняю?".

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