31-летняя помощница 75-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, ставшая его женой и родившая ему сына, наконец, высказалась в сети

Девушку донимают в сети по поводу необычного имени, которое она дала своему ребенку - Ваган. Как передает Politeka.net, Татьяна опубликовала свежие фото с малышом в своем микроблоге в Инстаграм и объяснила, почему назвала его так.

Молодая мамочка в широких расклешенных брюках, вязаном свитере, пестром пончо и стильной шляпке позировала с сыном в осеннем парке во время прогулки. Счастливая Брухунова высоко-высоко подняла кроху, одарив его искренней улыбкой. На другом кадре предстала рядом с коляской.

"Ваган. Так зовут моего сына. Чаще прочих я читаю здесь вопрос: «Почему Вы выбрали такое необычное имя?». Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упёртого и настойчивого, но тот, с кем всегда можно договориться. Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали", - расставила точки над "i" жена Петросяна.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Шикарное фото)Пусть малыш всю жизнь проживет с улыбкой счастья на лице"

"Какая стильная Мамочка и очень очаровательный Сынок !💟"

"Какая вы красивая 😍цветете с каждым годом! С ребёнком вообще светитесь 😍будьте счастливы ❤️"

"По-моему похож на маму 😊"

"❤️❤️Зашкаливает от таких фотографий 🙌🙌🙌"

"Внешне мамин 🥰 самый хороший вырастет 😍 потому что он сейчас уже золото ♥️"

"В профиль так на вас похож😍 мамин сынишка😌"

"Танечка, у Вагаши носик ваш. Милый такой вздернутый носик"

Напомним, что Татьяна Брухунова вывалила скандальную правду: "Не самое простое время".