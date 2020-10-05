Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала себе і розповіла про перемогу

На фото Ольга стояла з великим букетом квітів. Бузова посміхалася, позуючи у футболці. Іншого одягу на зірці не було видно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мої хороші, спасибі вам за таку колосальну підтримку. Я її відчувала вчора. Спасибі вам величезне! Весь Директ в відмітках, в повідомленнях. Ще не встигла розібрати Вотсап від повідомлень друзів і знайомих. Весь вечір і весь ранок моїй матусі телефонують друзі і родичі з усієї планети з усіх куточків земної кулі, і вітають з шикарним виступом. Бабусі мої вчора дивилися і плакали від гордості за внучку, і від щастя за нашу пару з Дімою", - написала Бузова.

Фанати, включаючи Семенович, поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Крутиші, удачі вам", " Оля, я не фанат твоїх пісень, Але я люблю роботяг, а ти роботяга. Виступили бомбічно", " Номер був дуже красивий і емоційний! Далі більше!", "Ви разом з Давай, я так рада", "це було дуже здорово, молодець", " Оля молодець!!!!!! Успішна у всіх починаннях!!!!! Реально супер номер", " Понесло Пузову. Розхвалює себе, як хвалькуватий заєць з мульчика".

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