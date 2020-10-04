Мать Ольги Бузовой рассказала, как относится к жениху своей дочери Давиду Манукяну

Об этом пишет Стархит.

Как известно, Оля Бузова принимала участие в "Битве экстрасенсов", где маги заявили, что Давид Манукян не по душе матери певицы Ирине Александровне.

Более того, она жестко разнесла всех прошлых любовников певицы.

«Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже», - отреагировала она на заявление экстрасенсов.

Но ничего плохого в адрес Манукяна она не сказала. Мать 34-летней певицы также заявила, что видится с Олей и Давидом только на семейных праздниках.

«Симпатичный мальчик, харизматичный. Самое главное — прекрасно танцует. Для меня это уже главное достоинство в мужчине. Мы видимся только на праздниках, а там все белые и пушистые», — продолжила Ирина Александровна.

Ранее мы рассказывали, как Ольга Бузова участвовала в съемках "Битвы экстрасенсов".

На шоу популярной певице предрекли расставание с нынешним парнем.

Один из участников проекта заявил, что в этих отношениях нет любви. Сначала Бузова пыталась делать вид, что все хорошо, но потом, за кулисами шоу проговорилась, что ей попадаются только плохие мужчины. Экстрасенс же заявил, что в будущем Ольга встретит мужчину своей жизни.

Напомним, что Бузова ошеломила фото с женатым красавчиком

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