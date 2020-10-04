38-річна телеведуча Ольга Фреймут зворушила публіку несподіваним фото і теплими словами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівний знімок, на якому постала разом зі своєю мамою Аллою Фреймут. Жінки стоять впритул одна до одної, тримаючись за руки.

Ольга в білій вільній сорочці та сіро-бежевій накидці, а її мати в блакитному вовняному платті.

Неозброєним поглядом помітно, як сильно вони схожі.

Пост Ольга приурочила до Дня вчителя, адже її мати не один десяток років пропрацювала в школі, викладаючи фізкультуру.

"Моя мама @freimutalla 40 років працює в школі, ніколи навіть не думала міняти роботу. Яке щастя працювати за покликанням, і як почесно бути педагогом. Зі святом усіх вчителів! Особливо моїх - вітаю Новороздільську школу № 4, школу мистецтв мого міста, ЛНУ ім. І. Франко! ... Це фото давнє, перший тиждень після народження сина. 💐 🍂 🍁 залишайте під цим постом вітання вашим вчителям 😊", - підписала зірка.

Користувачі кинулися коментувати, приєднуючись до привітань:

"Алла Миколаївна, мій вчитель з фізкультури, а тепер і моєї доньки)) 👍"

"Дуже схожі, як дві сестри!😍З Днем вчителя, вашу маму! Найкращі і щирі побажання і привітання на її адресу. Хороших і вдячних їй учнів! ❤️"

"Які схожі 😍 😍 😍красуні 💐"

"Як дві краплі води😍"

Раніше ми повідомляли, Фреймут розтопила серця публіки сльозливою історією про порятунок кинутих кішкою кошенят.

У "сторіз" телеведуча розповіла, що двох малюків врятувати не вдалося. Але третього вони з чоловіком все ж виходили.

Нагадаємо, що красуня-сестра Фреймут затьмарила сонну ведучу після скандалів на "Танцях з зірками»:" Три години і все...".

Як повідомляла Politeka, Фреймут в піжамі похвалилася, як їй пощастило з партнером на "Танцях", називають королем: "молодший за мене на...".

Також Politeka писала, якою Ольга Фреймут була до слави, красивими не народжуються: "криві зуби, товстенька...", невідомі фото.