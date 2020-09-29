Такой телеведущую еще не видели

Появились архивные снимки популярной ведущей Ольги Фреймут

Об этом пишет Politeka.net.

Так, фанаты экс-ведущей "Ревизора" решили окунуться в прошлое, опубликовав в фан-аккаунте Instagram раритетные снимки.

Редакторы микроблога в качестве подписи снимков решили процитировать саму Ольгу Фреймут.

Оказывается, она еще во время учебы в школе знала, что ее ждут серьезные испытания в жизни, но она смогла с ними справиться, поскольку сразу поставила перед собой главную цель.

"Но внешность моя была ужасной. Кривые зубы (пришлось брекеты носить), толстенькая, как клецок, волосы длинные и секущиеся... надо было над собой поработать", - рассказывала ранее Ольга Фреймут.

Сама же экс-ведущая Ольга Фреймут ранее также уверяла, что красивыми не рождаются.

"Самой большой победой над собой стало соответствие моего тела душе. Красивыми не рождаются...", - говорится в подписи к другой публикации, где также можно увидеть архивные снимки популярной телеведущей.

Ранее мы рассказывали, как Ольга Фреймут жестко отчитала Влада Яму на шоу "Танці з зірками".

Инцидент произошел во время пятого прямого эфира танцевального шоу. Обиженная Фреймут решила подарить хореографу свою книгу «Этикет». По мнению телеведущей, Яме не мешало бы подтянуть эти знания.

«По этикету мужчинчик не может делать замечания женщине при людях. Не может мужчинчик много жаловаться. Мужчина больше молчит, чем говорит, чего не скажешь о тебе Влад. Поэтому я буду работать над танцем, Илья будет работать над поддержкой, а ты Влад, работай над манерами», - отчитала Яму ведущая и передала ему книгу.

Что касается Влада Ямы, то ведущий популярного шоу немного растерялся от слов участницы.

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