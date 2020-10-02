Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая стала участницей проекта «Танці з зірками», рассказала трогательнуюю историю

Как передает Politeka.net, соответствующее видео появилось на странице знаменитости в Инстаграм, в разделе Сторис.

Ольга Фреймут рассказала о котятах, которых бросила кошка, совсем за ними не ухаживала и не кормила. Двоих малышей спасти не удалось. Но третьего Фреймут с мужем выходили.

Телеведущая показала милое видео с белым пушистым котенком.

«Двоих ми не смогли спасти, потому, что она их просто не кормила и им не хватало внимания, тепла, еды. А одного котенка, вот этого мы с мужем выходили. Кормили со шприца молочком, гладили, купали. И вот он такой миленький теперь у нас есть. Вот такая история с не совсем счастливым концом», - рассказала Фреймут.

Напомним, ранее сообщалось, что Ольга Фреймут, кторая борется за победу в шоу "Танці з зірками", серьезно повредила ногу.

Стоит отметить, что травмы на «Танцях з зірками» обычное дело. Из-за того, что звездам приходится работать на грани своих возможностей, они часто травмируются.

Напомним, что красотка-сестра Фреймут затмила сонную ведущую после скандалов на «Танцях з зірками»: «Три часа и все…».

Как сообщала Politeka, Фреймут в пижаме похвасталась, как ей повезло с партнером на "Танцях", называют королем: "Младше меня на...".

Также Politeka писала, какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото.