Відома співачка Настя Каменських показала себе в незвичайному вигляді і розповіла про атмосферу

На фото Настя позувала в сорочці, сидячи за столом. На ньому можна побачити порожню тарілку, склянку води і прилади. Зірка була на літньому майданчику, на тлі можна побачити дерева. Волосся у Каменських були розпущені, а на другому фото Настя закрила очі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Feel the atmosphere 💛🌅 ⠀ #beautifulworld #sunnydays #memories

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"Відчуйте атмосферу", - написала Настя.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найкраща співачка", "Моніка Белуччі", "чому тарілка порожня", "Настя, тебе що, прикували до стільця".

Повідомлялося, що 33-річна українська співачка Настя Каменських, якій вдалося схуднути, приголомшила своєю ініціативою.

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33-річна українська співачка Настя Каменських, якій вдалося схуднути, приголомшила своєю ініціативою

Ми писали, що 33-річна українська співачка Настя Каменських у прозорій сукні зганьбилася на сцені.

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Потап и Настя Каменских - Кончиками Пальцев! 💥👍Помните такаю Песню?2015 г. ✊Живое Выступление! 💯Любимые Исполнители! 🔝 #потапинастя #настякаменских #кончикамипальцев #живойзвук #безфонограммы #поютвживую #живоевидео #живойголос #живаямузыка #живоевыступление #народныйартист #живойконцерт #хорошаяпесня #песнимолодости #песниюности #лучшиепесни #любимыепесни #золотыехиты #душапоёт #русскоерадио #любительскоевидео #сцена #эстрада #насцене #русскиепесни #русскаямузыка #музыкадлядуши #песнидлядуши #песниолюбви #песнипролюбовь

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"Потап і Настя Каменських-кінчиками пальців! 💥 👍Пам'ятаєте таку пісню? ✊Живий Виступ! 💯Улюблені Виконавці!",- сказана в повідомленні на фан-акаунті.

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні