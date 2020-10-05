Відома співачка Настя Каменських показала себе в незвичайному вигляді і розповіла про атмосферу

На фото Настя позувала в сорочці, сидячи за столом. На ньому можна побачити порожню тарілку, склянку води і прилади. Зірка була на літньому майданчику, на тлі можна побачити дерева. Волосся у Каменських були розпущені, а на другому фото Настя закрила очі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відчуйте атмосферу", - написала Настя.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найкраща співачка", "Моніка Белуччі", "чому тарілка порожня", "Настя, тебе що, прикували до стільця".

Повідомлялося, що 33-річна українська співачка Настя Каменських, якій вдалося схуднути, приголомшила своєю ініціативою.

33-річна українська співачка Настя Каменських, якій вдалося схуднути, приголомшила своєю ініціативою

Ми писали, що 33-річна українська співачка Настя Каменських у прозорій сукні зганьбилася на сцені.

"Потап і Настя Каменських-кінчиками пальців! 💥 👍Пам'ятаєте таку пісню? ✊Живий Виступ! 💯Улюблені Виконавці!",- сказана в повідомленні на фан-акаунті.

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку

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