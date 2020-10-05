Известная певица Настя Каменских показала себя в необычном виде и рассказала об атмосфере

На фото Настя позировала в рубашке, сидя за столом. На нем можно увидеть пустую тарелку, стакан воды и приборы. Звезда была на летней площадке, на фоне можно увидеть деревья. Волосы у Каменских были распущены, а на втором фото Настя закрыла глаза. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитоссти.

View this post on Instagram

Feel the atmosphere 💛🌅 ⠀ #beautifulworld #sunnydays #memories

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Популярные статьи сейчас

Молодая любовница Брэда Питта в пятнистом лифчике утерла нос Джоли: "Какая фигура!"

Пышногрудая Семенович расстегнула рубашку и впечатлила раскованным видом: "Мужики боятся..."

Наташа Королева после измен Тарзана зажгла с юным дагестанцем: «Это было невероятно»

Беда ворвалась в дом недавно родившей звезды "Сватов": "Вы понимаете, как это переживать кормящей маме?"
Показать еще

"Почувствуйте атмосферу", - написала Настя.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая лучшая певица", "Моника Белуччи", "Почему тарелка пустая", "Настя, тебя что, приковали к стулу".

Сообщалось, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских, которой удалось похудеть, ошеломила своей инициативой.

View this post on Instagram

Хочу рассказать вам немного больше о моем 30-дневном спортивном интенсиве ROCK YOUR BODY 💪 ⠀ Вас ждут онлайн-тренировки, занятия по стретчингу с дипломированным хореографом из моего танцевального коллектива #nkteam Юлей Аладько и бег! Лучшие упражнения и занятия для тела 🔥 ⠀ Я буду общаться с вами и давать свои советы в нашем с вами закрытом телеграм-чате друзей ☺️ ⠀ А пока успейте записаться на курс - ссылка в закрепленных сторис “ROCK YOUR BODY” ‼️ ⠀ Уже жду вас! ❤️ ⠀ @tabletochki_ #nksport #rockyourbody

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

33-летняя украинская певица Настя Каменских, которой удалось похудеть, ошеломила своей инициативой

Мы писали, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских в прозрачном платье опозорилась на сцене.

View this post on Instagram

Потап и Настя Каменских - Кончиками Пальцев! 💥👍Помните такаю Песню?2015 г. ✊Живое Выступление! 💯Любимые Исполнители! 🔝 #потапинастя #настякаменских #кончикамипальцев #живойзвук #безфонограммы #поютвживую #живоевидео #живойголос #живаямузыка #живоевыступление #народныйартист #живойконцерт #хорошаяпесня #песнимолодости #песниюности #лучшиепесни #любимыепесни #золотыехиты #душапоёт #русскоерадио #любительскоевидео #сцена #эстрада #насцене #русскиепесни #русскаямузыка #музыкадлядуши #песнидлядуши #песниолюбви #песнипролюбовь

A post shared by Dim Dimich (@dim_che_dim) on

«Потап и Настя Каменских - Кончиками Пальцев! 💥👍Помните такаю Песню? ✊Живое Выступление! 💯Любимые Исполнители!», - сказана в сообщении на фан-аккаунте.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье