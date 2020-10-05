Известная певица Настя Каменских показала себя в необычном виде и рассказала об атмосфере

На фото Настя позировала в рубашке, сидя за столом. На нем можно увидеть пустую тарелку, стакан воды и приборы. Звезда была на летней площадке, на фоне можно увидеть деревья. Волосы у Каменских были распущены, а на втором фото Настя закрыла глаза. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитоссти.

"Почувствуйте атмосферу", - написала Настя.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая лучшая певица", "Моника Белуччи", "Почему тарелка пустая", "Настя, тебя что, приковали к стулу".

Сообщалось, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских, которой удалось похудеть, ошеломила своей инициативой.

33-летняя украинская певица Настя Каменских, которой удалось похудеть, ошеломила своей инициативой

Мы писали, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских в прозрачном платье опозорилась на сцене.

«Потап и Настя Каменских - Кончиками Пальцев! 💥👍Помните такаю Песню? ✊Живое Выступление! 💯Любимые Исполнители!», - сказана в сообщении на фан-аккаунте.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье



