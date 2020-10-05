Відома супермодель Наомі Кемпбелл показала себе і розповіла про свято

На фото зірка позувала в кімнаті, притулившись до молодої людини. Як можна зрозуміти, це Харлі Осейрі, який був у джинсовій куртці. Зірка посміхався на камеру, демонструючи себе і Наомі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем народження Харлі Осейрі. Стара школа, бажаю тобі безлічі благословень і нових пригод на горизонті. Дорожи нашими десятиліттями дружби", - написала Наомі під фото.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чому ти така красива?", "Багато, багато інших дівчат, продовжуйте в тому ж дусі", "Ностальгія .. Рухомі частини прекрасної дружби !! Солодкий і ніжний момент відображений через об'єктив камери .. Така красива Наомі", " Бажаємо багатьом іншим здоров'я і радості!", "Хто ця красива дівчина? Вона могла бути моделлю", "Неперевершена".

Повідомлялося, що відома британська супермодель Наомі Кемпбелл, яку називають "чорною пантерою", похвалилася фігурою в пікантній позі.

На новому чорно-білому знімку Наомі Кемпбелл позує у вельми екзотичному образі і не менш цікавій позі.

Модель стоїть, широко розставивши зігнуті в колінах ноги, а руки вона завела за голову.

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