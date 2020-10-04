34-річна співачка і ведуча "Дом-2" Ольга Бузова розповіла, як перехвилювалася під час першого випуску шоу "Льодовиковий період"

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала відео в своєму світоблозі в Instagram, в якому показала свій перший виступ на льоду.

За словами Ольги, разом зі своїм партнером по танцях Дмитром Соловйовим вибрали пісню Христини Агілери "Walk Away", пронизану всією палітрою емоцій відносин чоловіка та жінки.

"Ми намагалися передати в номері відносини двох дуже люблячих один одного людей, але які не можуть знайти спільну мову... їх безкомпромісність, ревнощі, і вічні сварки - все руйнують 😱 але в один з вечорів, під час таких сварок, вони виявляються на межі життя і смерті... цей номер до сліз, до мурашок, я сподіваюся, що ми змогли передати вам через телевізор, всі ці емоції...", - поділилася Ольга.

Примітно, що в якийсь момент Бузова зарядила ляпас своєму патрнеру - звичайно, цей жест був за сюжетом, але виглядало дуже правдоподібно.

Бузова додала, що дуже сильно хвилювалася і навіть не могла заснути напередодні: "Весь час в голові крутилося: "Оля, тримайся! Оля, зараз кроки! Оля, тільки не впади!"... Перед цим катанням я не могла заснути всю ніч, весь час в голові перебирала, і подумки прокатувала кожен наш крок з Дімою!.."

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Що ця жінка не вміє ?!?!? ❤ ️" - "вона нічого не вміє) особливо співати🤮"

"Оля, це нереально 😳 😳 😳ти чудова! Я в шоці! З нуля!!! 🤩"

"Оля, це було фантастично! Оцінки необ'єктивно занижені. Але!!! Твої люди завжди з тобою ❤️"

"Оцінки занижені! Як ніби ви впали 2 рази!"

"Не просто передалося, а конкретно пройшло через екран. 🔥"

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