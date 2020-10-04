50-річний російський стриптизер Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, здивував витівкою на сцені

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показав "шматочок" виступу зі свого "Тарзан-шоу" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана, - ред.) постав у широких світлих штанях, розкльошених знизу, синій сорочці з помаранчевими вставками і об'ємному сріблястому плащі з малиновою підкладкою.

Артист, озброївшись мікрофоном, і в оточенні підтанцьовки та підспівки виконав пісню "Баю-баюшки баю, не лягай на краю..." у новій інтерпретації.

"Не можу я спати...", - тягнув ноту Тарзан, а йому вторили "прийде сіренький вовчок та вкусить за бочок".

У якийсь момент артист впав на коліна і низько нагнувся, спершись долонею об сходинки, що ведуть зі сцени.

"Бременські музиканти. Колискова. Всім На добраніч!", - підписав кумедні кадри зірка.

На жаль, після скандалу в сім'ї хлинула хвиля збурень в мережі, і Глушко був змушений закрити можливість коментувати, тому дане відео залишилося без відгуків, зате отримало, менш ніж за півдня, близько 20 000 лайків.

Нагадаємо, у вересні стало відомо про зраду Тарзана Наташі Корольовій з 28-річною маловідомою актрисою Анастасією Шульженко. Дівчина, до того ж, заявила, що вагітна від стриптизера.

Тарзан опублікував щиросерде зізнання у своєму Instagram, але, одумавшись, оперативно видалив відеозвернення.

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою: "як же низько впала ваша сім'я».

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