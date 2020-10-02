Муж певицы Наташи Королевой, шоумен Тарзан удивил новой выходкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, Сергей Глушко исполнил со сцены известный шлягер Владимира Кузьмина "По-прежнему вдвоём".

На Тарзане широкие синие штаны, а также рубашка, завязанная на животе и открывающая широкую грудь Сергея.

"Раскрой же зонт,

Надвинь свой серый капюшон

И подойди поближе,

Я слегка продрог.

Какой смешной сегодня день,

И в нём я сам себе смешон,

Но это лучше,

Чем быть жалким, как листок", – проникновенно спел Сергей Глушко для невидимых зрителей.

Примечательно, что Сергей закрыл доступ к комментариям, очевидно решив, что в его адрес и так в последнее время поступает много критики.

"Музыки в Ваши души ✨🎼 🎶Слушайте музыку,пойте, танцуйте, будьте счастливы 🎙😉", – подписал видеоролик стриптизер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 1 Окт 2020 в 6:11 PDT

Ранее мы писали, что Муж Наташи Королевой, скандальный стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) нашел, как заработать на изменах жене. После скандала с изменами и Наташа Королева, и Тарзан, увеличили стоимость своих услуг.

Как рассказал промоутер Сергей Лавров, рейтинг Королевой после скандала резко взлетел, а спрос на ее концерты увеличился. Это связано с тем, что обиженных женщин любят. Лавров также добавил, что популярность Тарзана, в отличие от жены, резко упала.

Впрочем, это не помешало стриптизеру поднять цену на свои выступления. Такое решение только усилило слухи о том, что скандал с изменой был не более, чем пиар-ход.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой: «Как же низко пала ваша семья».

А еще Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой: "У них с Наташей на самом деле...".

Также Politeka сообщала, что Собчак жестко проучила Тарзана после измены Королевой, скандальные кадры: "Мужик или нет...".