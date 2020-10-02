Муж певицы Наташи Королевой, шоумен Тарзан удивил новой выходкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.
Так, Сергей Глушко исполнил со сцены известный шлягер Владимира Кузьмина "По-прежнему вдвоём".
На Тарзане широкие синие штаны, а также рубашка, завязанная на животе и открывающая широкую грудь Сергея.
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"Раскрой же зонт,
Надвинь свой серый капюшон
И подойди поближе,
Я слегка продрог.
Какой смешной сегодня день,
И в нём я сам себе смешон,
Но это лучше,
Чем быть жалким, как листок", – проникновенно спел Сергей Глушко для невидимых зрителей.
Примечательно, что Сергей закрыл доступ к комментариям, очевидно решив, что в его адрес и так в последнее время поступает много критики.
"Музыки в Ваши души ✨🎼 🎶Слушайте музыку,пойте, танцуйте, будьте счастливы 🎙😉", – подписал видеоролик стриптизер.
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Ранее мы писали, что Муж Наташи Королевой, скандальный стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) нашел, как заработать на изменах жене. После скандала с изменами и Наташа Королева, и Тарзан, увеличили стоимость своих услуг.
Как рассказал промоутер Сергей Лавров, рейтинг Королевой после скандала резко взлетел, а спрос на ее концерты увеличился. Это связано с тем, что обиженных женщин любят. Лавров также добавил, что популярность Тарзана, в отличие от жены, резко упала.
Впрочем, это не помешало стриптизеру поднять цену на свои выступления. Такое решение только усилило слухи о том, что скандал с изменой был не более, чем пиар-ход.
Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой: «Как же низко пала ваша семья».
А еще Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой: "У них с Наташей на самом деле...".
Также Politeka сообщала, что Собчак жестко проучила Тарзана после измены Королевой, скандальные кадры: "Мужик или нет...".