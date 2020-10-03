Популярна модель і зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила фанатів, ефектно продефілювавши в топі з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ніч", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на знімках Амбросіо позує в штанях й рожевому топі, прогулюючись в темний час доби у своїх справах. Доповнити образ красуня вирішила сумкою-клатчем і браслетами.

«Ти сама досконалість, балдію від цих знімків», «відмінна», « феєрично вийшло», «така закохана», «дуже мила», «ця жінка ніколи не постаріє», «королева», - пишуть її шанувальники.

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На знімках Амбросіо вирішила показати стильний осінній образ, який якнайкраще підійде для Жовтневої погоди. Модель повністю одягнена в шкіру. На ній коричнева шкіряна куртка і довга спідниця в складку того ж відтінку.

Доповнив образ красуні макіяж в коричневих тонах, який якнайкраще підкреслив її риси обличчя і додав її погляду глибини.

Нагадавши, дочка-красуня зірки Victoria's Secret Амбросіо показала ефектну розтяжку:"отримала найкраще від мами".

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