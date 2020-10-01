Знаменитая модель Victoria’s Secret Алессандра Амбросио впечатлила горячим осенним образом в коже

Красотка поделилась кадрами из своей новой фотосессии у себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Амбросио решила показать стильный осенний образ, который как нельзя лучше подойдет для октябрьской погоды. Модель полностью одета в кожу. На ней коричневая кожаная куртка и длинная юбка в складку того же оттенка.

Дополнил образ красотки макияж в коричневых тонах, который как нельзя лучше подчеркнул ее черты лица и добавил ее взгляду глубины.

Поклонники модели не смогли пройти мимо атмосферных фото и тут же принялись засыпать Амбросио лайками и комплиментами в комментариях.

Напомним, ранее мы писали, что Амбросио показалась в спортивном белье, позируя у стены. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя самые пикантные части тела. Волосы у Алессандры были распущены, а руки девушка сложила спереди. На других кадрах Амбросио продемонстрировала себя в нескольких других позах.

"Вы постоянно создаете то, кем являетесь", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 150 тысяч лайков и написали комментарии.

«Очень красивая. Ты похожа на Синди Кроуфорд на одной из фотографий. Скучаю по прогулкам на показах VS Fashion Show», «Будьте осторожны, мисс Прекрасная. Всегда будь в безопасности», - писали люди.

Напомним, дочь-красотка звезды Victoria’s Secret Амбросио показала эффектную растяжку: "Получила лучшее от мамы".

Как сообщала Politeka, пылкая модель Victoria’s Secret пленила формами в мини-купальнике: райское наслаждение.

Также Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret в самых смелых позах показала свою красоту: "Похожа на Синди Кроуфорд".