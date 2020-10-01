Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на радость фанатов

На фото красотка показалась в спортивном белье, позируя у стены. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя самые пикантные части тела. Волосы у Алессандры были распущены, а руки девушка сложила спереди. На других кадрах Амбросио продемонстрировала себя в нескольких других позах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы постоянно создаете то, кем являетесь", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 150 тысяч лайков и написали комментарии:

"Одержимый всем этим, ты рай", "Как кто-то может быть таким ИДЕАЛЬНЫМ, девушка влюблена", "А эта третья фотография - причина того, что я жив", "Совершенство действительно существует !! И я сейчас смотрю на нее ... это ты !", "Очень красивый. Ты похожа на Синди Кроуфорд на одной из фотографий. Скучаю по прогулкам на показах VS Fashion Show. Будьте осторожны, мисс Прекрасная. Всегда будь в безопасности".

Сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и дочь.

На фото Алессандра показалась в длинном платье с огромным разрезом.

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