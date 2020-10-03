Від цього не можна відірвати очей!

Супермодель російського походження Ірина Шейк похвалилася фігурою, вбравшись в латекс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах красуня позує поруч з іншими моделями, ефектно демонструючи розкішну фігуру у всій красі. У якийсь момент камера наближається, показуючи неймовірні риси обличчя та ідеальний макіяж.

"Дуже солодко. Ти крута", "мати моя жінка", "вогонь", "гаряче", "ти дуже красива і приваблива, правда - ти приголомшлива", "як же це красиво! Ірина - ви супер", - пишуть її шанувальники.

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Для образу красуня одягла мініатюрні в'язані шортики та панчохи, які трималися спеціальним поясочком. Також Шейк була одягнена в топ і взута в босоніжки на великому каблуці. Зверху на такий незвичайний наряд була одягнена верхній одяг. Варто відзначити, що Шейк крутилася, показуючи свої солодкі місця з усіх боків. Красуня засвітила свою пружну "п'яту точку" і довгі ніжки

За п'ять годин пост Шейк зібрав понад 150 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів. Не обійшлося і без негативних відгуків.

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