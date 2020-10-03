Супермодель Белла Хадід похвалилася розкішною фігурою, вбравшись в крихітну білизну
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Дивіться мене на..." - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах модель позує в крихітній білизні, ефектно приспустивши напівпрозору сукню. На руках у знаменитості видніються латексні рукавички, які вона вирішила доповнити браслетами і кільцями.
"Це незаконно, бути настільки красивою», «Королівський розмір», «ось так виглядає кайф», «Наряд не слабкий, але думаю, на замітку візьму», «ось це форми – бомба», «боже правий», «обожнюю тебе», - пишуть її шанувальники.
Долар почав "качати" гривню, експерти попередили українців: "курс досягне..."
"На спір": Могилевська розкрила "компромат" на Андрія Данилка, такою Сердючку ніхто не бачив
"Друга Волочкова": Нікітюк голяка влаштувала спекотну фотосесію у чана, ледь не засвітивши зайве
Синоптики приголомшили прогнозом на місяць, буде до +35°С: "починаючи з 8 жовтня..."
До цього ми розповідали, що топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret захопила ніжним образом в білому бікіні
Секретами краси однієї з найпопулярніших супермоделей цікавляться тисячі жінок. Сама Белла не приховує, що вона просто дуже багато рухається і займається спортом, бо часто грішить вживанням фаст-фуду та інших шкідливих страв. Проте, дівчина намагається тримати фігуру в тонусі, а обличчя чистим і свіжим.
Вона користується сироватками й спеціальними кремами для очей вночі. Також зірка п'є рідкий женьшень, який допомагає відчувати себе бадьоро.
Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні
А ще Politeka писала, що спекотна Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику
Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри