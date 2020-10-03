Супермодель Белла Хадід похвалилася розкішною фігурою, вбравшись в крихітну білизну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Дивіться мене на..." - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах модель позує в крихітній білизні, ефектно приспустивши напівпрозору сукню. На руках у знаменитості видніються латексні рукавички, які вона вирішила доповнити браслетами і кільцями.

"Це незаконно, бути настільки красивою», «Королівський розмір», «ось так виглядає кайф», «Наряд не слабкий, але думаю, на замітку візьму», «ось це форми – бомба», «боже правий», «обожнюю тебе», - пишуть її шанувальники.

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Секретами краси однієї з найпопулярніших супермоделей цікавляться тисячі жінок. Сама Белла не приховує, що вона просто дуже багато рухається і займається спортом, бо часто грішить вживанням фаст-фуду та інших шкідливих страв. Проте, дівчина намагається тримати фігуру в тонусі, а обличчя чистим і свіжим.

Вона користується сироватками й спеціальними кремами для очей вночі. Також зірка п'є рідкий женьшень, який допомагає відчувати себе бадьоро.

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