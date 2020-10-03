Популярна виконавиця Крістіна Орбакайте похвалилася перед фанатами кадрами з сімейного відпочинку з дочкою, що підросла

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«З вітерцем, з сім'єю, з любов'ю», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Орбакайте позує поруч з дочкою під час відпочинку на яхті. Обидві красуні вилізли на корму і дивляться вперед. Все це відбувається під час розваг у Нью-Йорку, США.

Серед тих, хто лайкнув, був і легендарний російський виконавець Філіп Кіркоров, який написав: «улюблені».

"Такі хороші, на волі", " які славні!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ 🙌 Щастя вам", "який Кайф" « " сонцю і вітру назустріч. Круті", - пишуть вони.

До цього ми писали, що популярна 49-річна співачка Крістіна Орбакайте похвалилася кадрами з сімейного відпочинку на воді

"Ловимо теплі осінні вечори) Решили вирішили покататися на човні", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Орбакайте видно, що сім'я всі разом пливуть на каное. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадавши, Орбакайте показала щасливу красуню-дочку, Кіркоров не встояв: "просто модель!»

Як повідомляла Politeka, Максим Галкін і Кіркоров не стримали емоцій, дізнавшись про важливі зміни в сім'ї Орбакайте: "Surprise!"

Також Politeka писала, що Орбакайте приголомшила новиною про сольну кар'єру дочки, Галкін оцінив: «Бабку переплюне скоро».