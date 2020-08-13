Российская певица и дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте похвасталась достижением своей дочери

Дело в том, что одна из дочерей знаменитой артистки решила записать свою песню. Несмотря на то, что юной красавице всего восемь лет, она уже записала композицию на испанском языке. А специальный постер с ее изображением вызвал целую бурю в сети.

Клавдия позировала в непривычном для себя взрослом образе, а на постере также видно, что образ девочки заметно отфотошопили. Впрочем, это не помешало близким оценить новость от Орбакайте. Оценили пост, восхитившись талантом дочери певицы, сразу же такие звезды как: Максим Галкин, Филипп Киркоров, коллеги артистки и многие другие.

«У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке! Теперь её можно услышать и скачать на всех платформах)) #Claudia #seramigos музыка - @elena_iourova слова - @jessycasarango фото - @natashakertes @claudiazemtsova #клавдияземцова 🦋», - написала Кристина.

Вот что отмечают пользователи сети:

«Поздравляю вас Кристина, талантливая доча ! Успехов на музыкальном поприще. С удовольствием послушаем вместе с дочкой🎉», «Только прослушала) как здорово!!! И язык этот обожаю», «Beautiful Princess», "Surprise!", «умничка ,вся в маму 🥰🥰💕💕🌺🌺🌺🌺🌺», «Господи, как же сильно похожа на бабушку в молодости 🥺👍. Вот, что значит гены. Удачи и больших успехов девочке👏!», «С большим удовольствием послушаем❤❤❤ Что сказать талантливая семья😍😍❤😍», «С такими генами обязательно у ребёнка будет талант 👍🤩🤩».

Также мы ранее писали, что у Аллы Пугачевой появилась серьезная "соперница". Так, новое видео с Лизой Галкиной было опубликовано фан-аккаунтом в соцсети Instagram, который посвящен исключительно младшей дочери Аллы Пугачевой.

На ролике можно оценить актерское мастерство маленькой Лизы, которая, видимо, готовится заменить на сцене Аллу Пугачеву.

"Импровизирует", - говорится в подписи к видео, на котором можно увидеть, как Лиза Галкина эмоционально читает стихотворение.

Поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилил видеоролик, под которым они оставили десятки восторженных комментариев.

Некоторые фанаты также предположили, что Лиза Галкина, возможно, скоро засветится на большой сцене в качестве замены российской примадонны.

Напомним, в семье Пугачевой ожидается пополнение, Лиза и Гарри будут счастливы: "Девочку назовут..."

Как сообщала Politeka, стало известно, на кого на самом деле похож сын Пугачевой и Галкина: "Тут уже без слов!"

Также Politeka писала, что Алла Пугачева кардинально изменилась и растрогала кадрами с детьми: "Копия мамы"