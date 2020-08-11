Российская певица и дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото своей младшей дочки Клавдии Земцовой. Девочка выглядела очень взросло, ее лицо и волосы отфотошопили. Несмотря на то, что Клаве всего 8 лет, на фото она выглядела как подросток.

«У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке! Теперь её можно услышать и скачать на всех платформах))», - подписала фото счастливая мать.

За 15 минут пост Кристины собрал почти 3 тысячи лайков и целую кучу комплиментов и поздравлений. Не стал молчать Максим Галкин, который оценил пост и написал «Вау» под фото.

«Девочка, которая поёт», «Бабку переплюнет скоро», «Только прослушала) как здорово!!! И язык этот обожаю», «Что сказать талантливая семья», «Какая она красивая!!!! Пусть девочка будет счастлива всю жизнь», «Ого!!! Вот это новости», «Господи, как же сильно похожа на бабушку в молодости. Вот, что значит гены», «У талантливой мамы и дети талант», «Вылитая бабушка Алла», «Династия продолжается!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что старший сын Орбакайте Никита Пресняков тоже поет. У него даже есть своя группа.

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